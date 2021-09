Potenza: in fiamme il tetto di questa scuola! Ecco gli ultimi aggiornamenti e le foto dell’intervento

I Vigili del Fuoco del Comando di Potenza, in data odierna alle ore 11:40 circa sono intervenuti per incendio tetto in via Lazio a Potenza.

I Vigili del Fuoco giunti sul posto, hanno trovato il tetto dell’Istituto Comprensivo Statale A. Busciolano in fiamme.

Con l’ausilio dell’autoscala, hanno subito raggiunto il tetto e rimuovendo la parte superiore della copertura costituita da lamiere, hanno spento l’incendio.

Il personale intervenuto ha provveduto alla messa in sicurezza del fabbricato, impedendo che le fiamme si propagassero all’intera copertura.

Gli occupanti dell’Istituto sono stati preventivamente evacuati e non risultano feriti.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con una autopompa, un fuoristrada, una autoscala, una autobotte ed il carro aria per un totale di dieci unità.

Sul posto Polizia di Stato, Polizia Locale e Protezione Civile.

Ecco le foto dell’intervento di oggi ad opera dei Vigili del Fuoco di Potenza.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)