Coronavirus Tito: campagna di screening nella scuola. I dettagli

È partita questa mattina e proseguirà per tutta la giornata di domani, 6 aprile 2021, la campagna di screening Covid-19 tramite esecuzione di test antigenici rapidi a tutti gli alunni ed operatori scolastici dell’Istituto Comprensivo «G.Pascoli» di Tito, in vista della ripresa dell’attività didattica in presenza prevista per mercoledì 7 aprile 2021.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale di Tito, d’intesa con l’Asp Basilicata – Ufficio Igiene Territoriale, fa parte del protocollo «Scuole in Sicurezza» sviluppato dal Comune di Tito e consiste:

nell’effettuazione di test rapidi con frequenza quindicinale a tutti gli operatori scolastici;

l’esecuzione di test rapidi immediati a tutti gli alunni di classi sottoposte a obbligo di quarantena ed eventualmente ai loro familiari stretti se frequentanti altre classi scolastiche;

agli alunni in quarantena a causa di contatti stretti con familiari risultati positivi al Covid.

La campagna di screening, che segue quella effettuata al rientro dalle festività natalizie, si svolge presso la sala «Don Domenico Scavone» in Via Sant’Anna, allestita permanentemente per tale funzione, ed interesserà circa 1000 soggetti che volontariamente potranno sottoporsi a test antigenico rapido somministrato dal personale infermieristico incaricato dalla cooperativa «Insieme», convenzionata con il Comune di Tito.

L’iniziativa, che conferma la centralità della scuola nella programmazione amministrativa, è volta a consentire la continuità didattica e la ripresa delle attività in presenza con maggiori condizioni di sicurezza per gli alunni e per gli operatori scolastici ed è il frutto di un protocollo di azioni cicliche su specifici target della popolazione scolastica che, con la collaborazione dell’intera comunità scolastica, sarà portato avanti fino alla conclusione dell’anno.a

