Cresce la Fca: “Anno storico per la nostra azienda”. Questi i dati

La Fiat Chrysler Automobiles tiene a far sapere che le attività del 2019 si sono chiuse con un quarto trimestre record.

Ottenendo tale risultato si è concluso l’anno appena trascorso con un utile netto di 2,7 miliardi di euro, in calo del 19% rispetto allo scorso anno, ma sufficiente per confermare i target fissati al 2020.

Commentando i risultati del 2019 l’ad di Fca Mike Manley ha dichiarato:

“Il 2019 è stato un anno storico per Fca.

Abbiamo continuato a creare valore per i nostri azionisti e intrapreso iniziative mirate alla crescita futura rafforzando in modo sostanziale la nostra posizione finanziaria, impegnandoci a investire in prodotti chiave e perfezionando un Combination Agreement con Psa”.

Inoltre in un comunicato è evidenziato che:

“la fusione tra Fca e Psa è ben avviata e dovrebbe chiudersi alla fine del 2020 o all’inizio del 2021 e genererà sinergie che a regime sono stimate in circa 3,7 miliardi di euro su base annuale”.