Marsico Nuovo: addio alla giornalista, autrice, volto Rai Margherita Acierno. Il ricordo commosso

Ci sono notizie che non si vorrebbero mai ricevere.

Margherita Acierno ci ha lasciati prematuramente.

Così scrive il sindaco di Marsico Nuovo, Massimo Macchia:

“In molti siamo cresciuti con lei, ricordandone il carattere solare e determinato, la sua intelligenza brillante e il sorriso sempre presente.

Dopo gli studi universitari aveva lasciato la nostra comunità per ragioni professionali, come accade a tanti, affermandosi con talento nel mondo della comunicazione, quando ancora pochi ne intuivano il valore.

Giornalista, autrice, volto Rai, ha costruito un percorso di grande qualità senza mai recidere il legame con le sue radici.

Tornerà a Marsico Nuovo per il suo ultimo viaggio, dove riposerà nel cimitero del paese.

Il pensiero più affettuoso va alla sua famiglia e, in particolare, alla piccola Julie Marie Jana.

Un abbraccio sincero a mamma Luigia, papà Gerardo e al fratello Raimondo.

I funerali si terranno sabato”.

Ci stringiamo al dolore dei familiari per la tragica perdita.