Tito, Tavolo ex Firema: queste le ultime notizie sul ritorno in fabbrica dei lavoratori

I primi cinque lavoratori ex Firema (Tito) saranno a breve assunti dalla Comes (società subentrata).

Per il rimanente contingente si avvierà una fase di consultazione tra sindacati e lavoratori e successivamente tra gli stessi e l’azienda.

Sono questi i risultati del Tavolo ex Firema presieduto dall’assessore allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo, con i sindacati di categoria e l’amministratore di Comes Saponara.

L’assessore ha espresso compiacimento perché in attuazione del piano di reindustrializzazione la nuova attività produttiva nell’ex sito Firema, grazie a commesse acquisite da Comes, avverrà già nei primi mesi del nuovo anno e le assunzioni prima della scadenza prevista dall’Accordo di reindustrializzazione (primavera 2027).

Nell’incontro è stato fatto il punto sullo stato di attuazione dell’investimento e degli aspetti contrattuali per i nuovi assunti.

Da parte dei rappresentanti sindacali è stata espressa la volontà di trovare le intese sui vari aspetti ancora aperti.

Per l’assessore Cupparo “la ricollocazione dei lavoratori come il piano di reindustrializzazione sono segnali significativi nell’area industriale di Tito che ha necessità di un rilancio”.