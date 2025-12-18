Mobilità Erasmus+ degli studenti: l’I.C. “Nicola Sole” di Senise protagonista in Europa. La consegna ufficiale degli attestati

L’Istituto Comprensivo “Nicola Sole” di Senise celebra un traguardo di grande valore educativo e simbolico: le mobilità Erasmus+ degli studenti, che per la prima volta hanno visto protagonisti alunni di 11 anni, aprendo la scuola a un’esperienza europea di altissima qualità.

L’istituto è accreditato Erasmus+ fino al 2027 e ha ottenuto il punteggio massimo di 100/100 nella valutazione delle attività Erasmus+ dell’annualità 2023, risultato che negli anni ha permesso di ricevere finanziamenti sempre più consistenti per ampliare le opportunità di mobilità in Europa.

Il 18 dicembre, presso l’I.C. “Nicola Sole” di Senise, si è svolta la cerimonia ufficiale di consegna degli attestati di partecipazione a tutti gli alunni che hanno portato a termine con successo le mobilità Erasmus+, alla presenza della comunità scolastica.

Un momento di grande orgoglio per studenti, famiglie e docenti, che sancisce il valore formativo dell’esperienza vissuta.

Nel corso dell’anno scolastico in corso, l’istituto ha realizzato due flussi di mobilità studentesca, coinvolgendo 20 alunni complessivamente: 10 a Siviglia e 10 a Salisburgo.

Un risultato straordinario non solo per i numeri, ma soprattutto per la qualità del percorso educativo, reso ancora più significativo dalla scelta di avviare alla mobilità internazionale studenti così giovani, favorendo fin da subito apertura mentale, autonomia, competenze linguistiche e cittadinanza europea.

Accanto alle mobilità degli studenti, l’I.C. Nicola Sole vanta una lunga e consolidata esperienza Erasmus+ anche per il personale ATA e per i docenti.I docenti insieme al personale ATA hanno partecipato ad attività di job shadowing in scuole europee dalla Finlandia al Portogallo, dalla Spagna all’Austria alla Grecia, mentre i docenti hanno seguito anche corsi strutturati in lingua straniera su metodologie didattiche innovative e pratiche educative all’avanguardia.

Il Dirigente Scolastico, prof. Francesco D’Amato, e il Team Erasmus+, composto dalle docenti Loredana Larocca, Ilaria Navarra e Marialuisa Zaffarano, esprimono grande soddisfazione per un risultato definito eccezionale, soprattutto considerando che si tratta di un istituto comprensivo.

La scelta di investire sulle mobilità degli alunni più giovani rappresenta una visione educativa moderna e inclusiva, capace di formare cittadini europei consapevoli fin dall’infanzia.

Il programma Erasmus+, attivo dal 1987, ha coinvolto oltre 14 milioni di studenti, docenti e operatori dell’istruzione in tutta Europa e ha come obiettivo quello di promuovere mobilità, cooperazione internazionale, innovazione didattica e senso di appartenenza all’Unione Europea. Attraverso il confronto tra culture e sistemi educativi diversi, Erasmus+ contribuisce in modo concreto alla crescita personale e professionale delle nuove generazioni.

L’I.C. “Nicola Sole” di Senise si conferma così una scuola europea, dinamica e proiettata al futuro, in cui le mobilità degli studenti rappresentano il cuore di un progetto educativo di qualità e respiro internazionale.