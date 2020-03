Potenza, ancora furti in casa! Ecco cosa è successo

“Nel complimentarmi con la Polizia locale per l’intervento eseguito, constato come l’impegno che è stato posto in essere nell’ambito del controllo del territorio produca effetti tangibili.

Assicuro i cittadini che proseguiremo nel porre in essere ogni iniziativa utile per garantire la sicurezza nella nostra città e, in particolare, nelle nostre contrade”.

Questa la dichiarazione del Sindaco di Potenza Mario Guarente, all’indomani dell’operazione condotta dalla Polizia locale nella serata di ieri (2 marzo 2020) in via Giarrossa.

Una pattuglia, impegnata nel servizio di controllo del territorio, appositamente disposto dall’Amministrazione, mentre percorreva con i lampeggianti accesi via Giarrossa, alle ore 19:00 circa, veniva allertata da un residente della zona, per un antifurto scattato nell’abitazione di suoi parenti.

Giunti sul luogo poco distante, i due ispettori superiori Annamaria Miglionico e Pasquale Cianci, dopo aver posto in sicurezza le persone presenti e allertata la centrale, sono entrati nell’abitazione nella quale risultavano infranti i vetri di una porta balcone e una finestra aperta, il tutto insieme ad altri tre colleghi giunti a supporto dei primi, secondo quanto disposto dall’ufficiale in servizio Michele Bollettino.

All’interno della casa non risultava esserci alcuno e, da un primo sommario controllo non risultavano essere stati trafugati oggetti, benché armadio e comò fossero stati aperti.

Stando a quanto riferito dagli stessi intervenuti è probabile che l’immediato intervento della Polizia locale abbia sventato il tentativo di furto e determinato una fuga a piedi (non erano presenti veicoli) nella campagna circostante di chi era entrato nell’immobile.

Ha affermato la comandante Anna Bellobuono:

“Nel ringraziare uomini e donne che quotidianamente svolgono in maniera professionale e con grande dedizione il proprio lavoro, evidenzio come la collaborazione con i cittadini e la fiducia reciproca consenta il conseguimento di risultati significativi come quello ottenuto ieri”.