Potenza: ricordando Elisa Claps il corteo contro ogni forma di violenza sulle donne. Ecco l’iniziativa

Si svolgerà Domenica 8 Marzo 2020 a Potenza la manifestazione contro ogni forma di violenza e sopraffazione sul corpo e l’autonomia delle donne.

L’appuntamento è con un corteo (concentramento in piazza Europa nel rione Santa Maria alle 18:30, partenza alle 19:00) che attraverserà alcune strade del capoluogo lucano, per raggiungere la chiesa della Trinità, luogo di Potenza drammaticamente simbolico per la sua storia di violenza, sul corpo di una giovane donna, Elisa, e sulla sua memoria.

La manifestazione, antirazzista e antifascista, è stata lanciata su iniziativa del collettivo femminista Le Mashare, nato in città per costruire spazi di condivisione per e delle donne.

All’appello è seguita una mobilitazione a cui hanno aderito tante cittadine e tanti cittadini, di varie generazioni, con storie e percorsi differenti.

Come fa sapere lo stesso collettivo in un comunicato ufficiale:

“Il corteo organizzato a Potenza per l’8 Marzo guarda alla sollevazione globale delle donne e delle soggettività dissidenti che il movimento ‘Non Una di Meno’ porta avanti con la giornata di mobilitazione sui territori dell’8 e lo sciopero femminista e transfemmiista proclamato per Lunedì 9 Marzo.

Anche a Potenza sentiamo pressante il bisogno di recuperare spazi di autonomia e momenti di azione politica non deleganti.

Sono diversi i temi al centro della mobilitazione.

Manifestiamo per sovvertire i ruoli di genere imposti dal patriarcato, per combattere la violenza contro le donne e le soggettività dissidenti non eteronormate, per rivendicare spazi e tempi per la nostra libertà che ad oggi risultano sempre più normati e costretti, per difendere il nostro corpo e la nostra terra, prime colonie di sfruttamento e profitto.

E lo facciamo sapendo di non essere sole, contando sulla solidarietà e la complicità delle nostre sorelle”.

Di seguito la locandina con i dettagli.