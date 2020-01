Potenza Calcio: questi i divieti da rispettare per il prossimo incontro

In occasione della partita di calcio Potenza – Ternana in programma Domenica 12 Gennaio allo Stadio Viviani, diverse sono le disposizioni previste.

In Via Viviani:

dalle ore 11:30 e fino a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli, ambo i lati, ad eccezione dei veicoli della squadra ospite;

dalle ore 11:30 e fino a cessate esigenze, il divieto di transito, in entrambi i sensi di marcia ad eccezione dei veicoli della squadra ospite, dei mezzi di soccorso e dei residenti; dovrà essere consentito l’accesso alla tribuna per la tifoseria locale dalla parte a monte di via Viviani;

il divieto di transito dalle ore 13:30 per i pedoni ad eccezione dei tifosi ospiti, della squadra ospite e dei residenti.

Dall’intersezione di viale Marconi (rotatoria Seminario) fino al punto ubicato in prossimità dell’ingresso tribuna locali, individuata come area ad uso esclusivo per le categorie di veicoli specificate e a numero di posti limitato, potranno sostare i veicoli con a bordo persone diversamente abili munite di relativo contrassegno disabili ed in possesso di titolo che dà diritto ad assistere all’incontro calcistico (biglietto, abbonamento, biglietto omaggio disabili/accredito).

In Via Nazario Sauro, dall’altezza della Piazza del Francioso fino all’intersezione con Viale Marconi:

dalle ore 12:30 e fino a cessate esigenze il divieto di sosta, per tutti i veicoli in entrambi i sensi di marcia, ad eccezione dei veicoli della squadra ospite e dei tifosi ospiti;

dalle 13:30 e fino a cessate esigenze il divieto di transito, ad eccezione della squadra ospite e dei tifosi ospiti e dei residenti.

In Viale Marconi:

dalle ore 14:00 e fino a cessate esigenze il divieto di transito lungo viale Marconi, in entrambi i sensi di marcia, dalla rotatoria di viale Marconi, ubicata all’altezza dell’intersezione con la strada di collegamento alla stazione Centrale-fino all’intersezione con la rotatoria del Seminario;

il divieto di transito per i pedoni nell’ultimo tratto (intersezione con via N. Sauro) ad eccezione dei tifosi ospiti e della squadra ospite e dei residenti;

I veicoli della compagine ospite e dei tifosi al seguito provenienti dal Ponte Musmeci potranno percorrere viale Marconi nel tratto compreso tra lo svincolo del suddetto Ponte e l’intersezione con via Nazario Sauro ove verranno instradati per raggiungere l’accesso dello stadio Viviani.

Inoltre:

dalle ore 14:00 fino a cessate esigenze, il divieto di transito sulla strada di collegamento dalla Stazione Centrale a Viale Marconi (altezza intersezione con il piazzale della Stazione Centrale);

e dalle ore 11:30 fino a cessate esigenze, il divieto di sosta dei veicoli lungo la strada adiacente l’ingresso della gradinata distinti della stadio Viviani;

dalle ore 13:30 fino a cessate esigenze, il divieto di transito dei veicoli lungo la strada adiacente l’ingresso della gradinata distinti dello stadio Viviani;

dalle ore 13:30 fino a cessate esigenze, il divieto di transito dalle strada che collega via Nazauro

Sauro con piazzale Rizzo;

dalle ore 11:30 fino a cessate esigenze, il divieto di sosta su via Cario Lepore;

dalle ore 13:30 fino a cessate esigenze, il divieto di transito su via Carlo Lepore.

Gli organi di Polizia Locale e le Forze dell’Ordine in caso di necessità potranno ordinare ogni altra disposizione ritenuta opportuna al fine di garantire la sicurezza nello svolgimento dell’incontro di calcio.