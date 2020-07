Potenza Calcio, sorteggio playoff: ecco con chi scenderanno in campo i nostri Leoni

La città sempre più carica per i Play-Off.

Ieri, come tutti sanno, il Potenza Calcio è sceso in campo carico di emozioni.

Dopo un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del Covid, il fischio di inizio ha scatenato il match Potenza-Catanzaro, valevole per il 2° turno Play-Off della prima fase del campionato di serie C.

Una partita avvincente che si è conclusa in pareggio ma che ha consentito ai nostri Leoni Rossoblù di proseguire il cammino verso la serie b.

E’ notizia ufficiale il risultato dei sorteggi effettuati questa mattina per il primo turno della fase play-off nazionale della Lega Pro.

Il nostro Potenza infatti incontrerà la Triestina nel nostro glorioso stadio Viviani Giovedì 9 Luglio.

Forza Potenza, realizziamo il nostro sogno.

Ecco il tabellone.

