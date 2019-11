Potenza: defibrillatori e corsi di primo soccorso in tutte le scuole? I dettagli

Dotare ogni Istituto scolastico cittadino di un defibrillatore, realizzare corsi di primo soccorso per tutti i docenti, inserire una figura specializzata in PBLSD (conoscenza delle manovre di primo soccorso, rianimazione e defibrillazione in età pediatrica) nei diversi Istituti.

Questi gli obiettivi ai quali lavorerà, insieme all’assessore alla Pubblica Istruzione Alessandra Sagarese e con la Regione, l’assessore all’Infanzia, Politiche giovanili, Pari opportunità, Marika Padula, e che ha avuto modo di annunciare, nel corso del suo intervento all’ospedale San Carlo, svoltosi nell’ambito delle iniziative previste per la ‘Giornata mondiale della Prematurità’.

Durante l’incontro nel nosocomio potentino, organizzato dalle associazioni ‘Cucciolo onlus’ e ‘Battiti essenziali onlus’, l’assessore Padula ha evidenziato come ci sia da parte sua e di tutta l’Amministrazione:

“la volontà di dare seguito concretamente e velocemente a quelle priorità (elencate in precedenza ndr) che riteniamo essenziali per garantire un buon livello di sicurezza e assistenza in casi di emergenza nei luoghi maggiormente frequentati dai ragazzi di Potenza”.

Di seguito una foto dell’assessore Padula con i volontari.