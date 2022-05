Potenza, il Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia in visita ufficiale presso il Comando Regionale dei Vigili del Fuoco

Grande attenzione nei confronti della Basilicata da parte del Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia, del M5S, in visita ufficiale a Potenza presso il Comando Regionale dei Vigili del Fuoco, per confrontarsi con le esigenze del Corpo e dei sindacati.

Nel corso della visita il Senatore Arnaldo Lomuti, insieme a Mario Saluzzi – candidato Sindaco con la lista PROGETTO COMUNE a Palazzo San Gervasio- hanno avuto un utile incontro con il Sottosegretario, dove si è discusso di prevenzione e sicurezza, temi importanti per i territori della Regione.

Si è parlato del potenziamento della caserma dei Vigili del fuoco a Palazzo San Gervasio, struttura istituita grazie alla perseveranza e lungimiranza di Mario Saluzzi, che dal 2007 si è prodigato per promuovere la realizzazione del presidio.

Si è affrontato anche il tema dell’esigenza di potenziare gli organici, della necessità di assicurare adeguata sicurezza e prevenzione alla Basilicata, a tal proposito si è discusso anche del bisogno di istituire un posto di Polizia stabile presso il comune di Palazzo San Gervasio, temi importanti per favorire condizioni di sviluppo, benessere e prosperità.

Il Sottosegretario Sibilia dopo la visita a Potenza si è recato nell’area del Pollino a Francavilla in Sinni, per l’istituzione di un possibile distaccamento volontario e a Viggianello per il distaccamento rurale, uno dei primi “Presidi rurali” dei Vigili del Fuoco sul totale dei 31 previsti sul territorio nazionale.