Potenza: “La città versa in uno stato di degrado, quali sono le proposte per migliorare il capoluogo?”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa inviato dal responsabile rapporti con il territorio, Michele Bonelli, e dal segretario cittadino, Antonio Tolve:

“Con la presente, dopo varie segnalazioni giunteci attraverso i nostri Responsabili Territoriali, intendiamo portare all’attenzione dell’opinione pubblica e dell’Amministrazione Comunale, lo stato di degrado in cui versa la Città di Potenza.

E’ sotto gli occhi di tutti la fatiscenza della maggior parte delle arterie Cittadine e Rurali, eccezion fatta, ovviamente, per quelle che sono state interessate dal passaggio della Carovana Sportiva del Giro d’Italia.

Tantissime sono state le segnalazioni giunte da Quartieri e Contrade Cittadine.

Come già evidenziato dal nostro Responsabile Viabilità e TPL, Antonello Giorni, c’è bisogno di un nuovo Piano della Viabilità per programmare il rifacimento dell’intero manto stradale “a regola d’arte”, uscendo dall’usanza dei “rattoppi” di volta in volta (con sperpero di denaro pubblico).

Ricordiamo quanto questo modus operandi metta quotidianamente in pericolo la Sicurezza degli abitanti (è degli ultimi giorni, purtroppo, la notizia di una concittadina caduta rovinosamente in pieno Centro Storico a causa della pavimentazione sconnessa del Corso Principale della Città).

Di pari importanza, vi è la questione della raccolta dei Rifiuti Urbani.

Assistiamo tutti i giorni, nostro malgrado, ad una situazione di degrado diffuso nei pressi di qualsiasi punto di raccolta, piccolo o grande che sia.

Certo è, per veridicità, che una parte di tale scempio è causa dell’inciviltà di qualche abitante meno ligio alle regole, ma nella maggioranza dei casi, non c’è una sufficiente copertura del servizio di raccolta.

E’ inammissibile che in una Città Capoluogo di Regione, si debba assistere ad uno “spettacolo” tanto indecoroso, senza contare il danno sanitario che tutto questo rappresenta.

Come è altrettanto inammissibile che in alcune zone, i cittadini siano costretti a portare i propri rifiuti in un’altra zona rispetto a quella abitata, perché il proprio Quartiere risulta sprovvisto di Punti di Raccolta e/o che gli stessi non siano sufficienti.

Chiediamo quindi anzitutto che il Sistema di Video Sorveglianza posto in essere a parziale risoluzione del problema e tanto propagandato dall’attuale Amministrazione Comunale, entri in funzione al 100%.

All’unisono occorre il rafforzamento degli attuali Punti di Raccolta e l’integrazione nelle zone scarsamente o per nulla servite.

In ultimo, intendiamo focalizzare l’attenzione sulla questione del verde pubblico e della presenza, sempre maggiore, di cinghiali in Territorio Comunale.

Per quanto concerne “il verde pubblico”, anche qui si evidenzia l’identico problema della Raccolta Rifiuti, l’assenza di un vero e proprio Piano ad hoc.

Riteniamo essenziale la cura e la gestione degli spazi verdi, parte integrante della Città che se decorosamente manutenuti contribuirebbero a migliorare la qualità della vita degli abitanti.

Ad oggi, invece, tra le vie Cittadine e Rurali, percorrendole tanto a piedi che in macchina o in moto, il più delle volte si è costretti a districarsi in “slalom” degni dei migliori sportivi del settore, (onde evitare incidenti o di rovinare la

carrozzeria dei propri mezzi di traporto).

Da qualche tempo a questa parte, inoltre, il Territorio Comunale è letteralmente invaso da numerosissime mandrie di cinghiali.

Sappiamo tutti quanto possa essere pericolosa questa specie animale in Territori abitati.

Urge intervenire fattivamente attraverso un tavolo tecnico-politico congiunto tra enti e figure competenti (Comune, Provincia, Regione, Polizia Provinciale, Forestale, Ambiti Territoriali di Caccia -A.T.C. ecc.) per dare la dovuta Sicurezza ai nostri Concittadini.”

Di seguito alcune foto.