Potenza: in provincia aggredito barista, ferito un carabiniere e danneggiata l’auto di servizio. 2 persone nei guai

In data 18 Settembre 2021 sono stati emessi 3 provvedimenti di divieto di accesso ai locali pubblici ai sensi dell’art. 13 bis D.L. nr. 14/2017 (D.A.C.Ur.) da parte del Sig. Questore della Provincia di Potenza su proposta della Compagnia Carabinieri di Melfi (PZ).

Destinatari del provvedimento, due cittadini domiciliati nel comune di Muro Lucano (PZ) e un minore domiciliato nel comune di Atella (PZ).

I primi, in pieno centro e in orario notturno, si sono resi responsabili in data 25 Agosto 2021 di lesioni personali ai danni del proprietario di un bar di a Muro Lucano (PZ) e del fratello, nonché del danneggiamento del locale stesso, dandosi poi alla fuga.

Uno dei due, successivamente fermato da personale del Comando Stazione Carabinieri di Muro Lucano, prontamente intervenuto sul posto, inveiva contro i militari dell’Arma, non pago li aggrediva fisicamente, procurando anche il ferimento di due militari, oltre al danneggiamento della loro autovettura di servizio, rendendosi così responsabile anche del reato di resistenza a Pubblico ufficiale.

Veniva, quindi, tratto in arresto, a seguito della cui convalida veniva sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma cinque volte a settimana presso il Comando Stazione Carabinieri di Muro Lucano.

Ad entrambi gli indagati per i fatti di cui sopra, è stato applicato il divieto di accesso ex art. 13 bis D.L. 14/2017, al primo responsabile delle condotte più gravi nella forma aggravata di cui al comma 1 bis (da tutti i pubblici esercizi della Provincia) per mesi ventiquattro (24), al complice, che è stato denunciato a piede libero per i medesimi fatti avvenuti in quel locale pubblico, nella forma semplice del divieto di accesso per mesi diciotto (18) da pubblici esercizi specificatamente individuati.

Il minore, invece, è stato deferito in stato di libertà dai Carabinieri di Rionero (PZ) nel Giugno 2021, al termine di una lite avvenuta all’interno di un locale, situato nella Villa Comunale di Rionero, poiché accoltellava un altro giovane per futili motivi.

In quest’occorso il minore procurava alla sua vittima una profonda ferita all’addome; successivamente si dava poi alla fuga.

Veniva fermato, quindi, a poca distanza dai militari dell’Arma intervenuti immediatamente appena allertati.

Al minore è stato notificato il divieto di accesso ex art. 13 bis D.L. 14/2017 per mesi diciotto (18) dal locale interessato all’aggressione sito a Rionero (PZ) ed esteso anche a tutti i pubblici esercizi e locali di pubblico intrattenimento ubicati nelle vie prospicienti la Villa Comunale, teatro dell’accoltellamento.

Questi provvedimenti, che seguono i molti già emessi della stessa tipologia dal Questore di Potenza, confermano come l’azione preventiva, coordinata dalla Divisione Anticrimine della Questura, con il prezioso contributo degli Uffici dell’Arma dei Carabinieri, presenti capillarmente in questa Provincia (nel caso in questione la Compagnia di Melfi e la Stazione di Muro Lucano) sia divenuta una best practice provinciale che, forte del coordinamento costante tra Forze di Polizia, sensibili al problema della violenza urbana, sta consentendo, in tempi rapidissimi, di arginare episodi di devianza potenzialmente forieri di pericolose derive, come dimostra il coinvolgimento anche di minori.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)