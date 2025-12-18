Potenza, in provincia ritrovati due piccoli involucri sospetti. Questi gli ultimi aggiornamenti

Aggiornamento sulla sicurezza nell’area dell’ex Palazzo di Giustizia a Melfi da parte del Sindaco Maglione:

“Cittadine e cittadini cari,

desidero informarvi personalmente riguardo agli eventi che questa mattina hanno interessato l’area antistante l’ex Palazzo di Giustizia.

A seguito del ritrovamento di due piccoli involucri sospetti da parte delle Forze dell’Ordine, è stato immediatamente attivato il protocollo di sicurezza a tutela della pubblica incolumità.

Per estrema cautela, ho disposto l’evacuazione temporanea dell’Asilo Sant’Agostino e degli uffici ospitati nel plesso dell’ex Tribunale.

L’intervento degli artificieri, avvenuto in tempi rapidissimi, ha permesso di accertare che si trattava di manufatti del tutto innocui.

Gli oggetti sono risultati privi di polvere pirica, privi di innesti e totalmente vuoti all’interno.

Non vi è stato, in alcun momento, un reale pericolo di esplosione o di rischio per l’incolumità dei presenti.

Le attività presso l’Asilo Sant’Agostino e gli uffici regionali riprenderanno regolarmente secondo gli orari consueti.

L’area è stata dichiarata sicura al 100% dalle autorità competenti.

Voglio ringraziare sentitamente l’Arma dei Carabinieri, il nucleo Artificieri, la Polizia Locale e il personale scolastico per la professionalità e la calma con cui hanno gestito l’emergenza.

Un ringraziamento speciale va ai genitori per la collaborazione.

La sicurezza della nostra comunità, e in particolare dei nostri bambini, è la nostra priorità assoluta.

Oggi il sistema di prevenzione ha dimostrato di funzionare con efficacia e rapidità”.