Potenza: lo studio di questi studenti conferma l’ottima qualità dell’acqua servita nelle case dei lucani! I dettagli

Si è concluso questa mattina nell’aula magna del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Potenza il progetto di alternanza scuola-lavoro “YoUtilities”, relativo all’anno scolastico 2018-2019.

Al meeting conclusivo, promosso da Acquedotto Lucano e dal Liceo Scientifico, oltre all’amministratore unico della società, Giandomenico Marchese, sono stati presenti la Dirigente Scolastica, Lucia Girolamo e l’amministratore unico dell’Egrib, Canio Santarsiero.

Il percorso didattico ha consentito di approfondire i temi del servizio idrico integrato attraverso l’utilizzo di una piattaforma digitale realizzata in collaborazione con Utilitalia e Civicamente Srl.

In particolare, il progetto ha previsto un’attività di e-learning e la successiva attività di smart working con la somministrazione, da parte degli studenti, di questionari che hanno coinvolto complessivamente 1.426 utenti del servizio idrico integrato.

Durante il meeting, sono state illustrate dagli stessi studenti le risultanze delle analisi statistico-interpretative dei questionari somministrati che hanno prodotto risultati omogenei sui fattori che influenzano i consumatori e l’effettiva consapevolezza delle loro scelte in merito al consumo di acqua di rete e di quella in bottiglia.

I risultati evidenziano un consumo leggermente superiore dell’acqua in bottiglia rispetto a quella di rubinetto per motivazioni legate alla consuetudine, ma anche per la errata convinzione (come emerge dalla relazione finale degli studenti) del maggior controllo operato sulle acque minerali attestato dall’etichetta riportante la composizione chimica e le analisi effettuate su di essa.

L’Amministratore Unico di Acquedotto Lucano Giandomenico Marchese afferma:

“I risultati dei questionari somministrati dagli studenti impongono la necessità di divulgare maggiormente la buona qualità dell’acqua lucana ed incentivare l’utilizzo dell’acqua di rubinetto all’acqua in bottiglia.

Questa buona pratica avrebbe risvolti positivi in termini economici, come emerge anche dallo studio effettuato dagli studenti interessati, nonché di sostenibilità ambientale attraverso la riduzione della plastica che dallo studio, tra l’altro, risulta essere smaltita in minima parte.

L’acqua del rubinetto è sicura ed è soggetta a continui controlli e monitoraggi interni ed esterni per verificarne il rispetto scrupoloso dei parametri microbiologici, chimici e fisici stabiliti dalla legge.”

La presentazione della ricerca di mercato è stata preceduta, nella stessa mattinata odierna, da un’analisi dell’acqua svolta nel laboratorio di chimica dell’istituto.

L’acqua prelevata è stata sottoposta ad analisi su conducibilità, cloro residuo, temperatura e torbidità: tutti i parametri indagati sono risultati in linea con le disposizioni normative, confermando ancora una volta l’ottima qualità dell’acqua servita nelle abitazioni dei lucani.

A conclusione dell’evento sono state distribuite da Acquedotto Lucano Spa agli studenti partecipanti al progetto le borracce riportanti il logo della società e l’esortazione ad utilizzare l’acqua del rubinetto a Km zero.

Il progetto YoUtilities prosegue anche nell’anno scolastico in corso e sta vedendo il coinvolgimento di oltre 700 studenti su tutto il territorio regionale.