Potenza, messa in sicurezza di questa strada della provincia: la Regione stanzia oltre 1 milione di euro

Con determina della Regione Basilicata è stato stanziato il grande finanziamento, pari a 17 milioni di euro, per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali e comunali poste in adiacenza e/o interconnessione con l’Autostrada del Mediterraneo (ex Salerno-Reggio Calabria).

Grande la soddisfazione espressa del Sindaco di Castelluccio Inferiore, Paolo Francesco Campanella e della sua compagine amministrativa che:

“vedono ora concretizzarsi i frutti di una lunga battaglia politica e colgono l’occasione per ringraziare pubblicamente chi è stato al loro fianco ovvero i Sindaci di Castelluccio Superiore, Rotonda, Lauria e Viggianello.

In particolare al Comune di Castelluccio Inferiore sono stati assegnati oltre 1 milione e 300 mila euro per la messa in sicurezza della strada comunale ‘Galdo-Pollino’ nel tratto compreso tra il km 151+200 ed il km 153+950 della S.P. ex SS 19.

In numerose occasioni l’Amministrazione castelluccese si era fatta portavoce dell’intera cittadinanza, segnalando alla Regione Basilicata ed a tutti organi competenti, le condizioni di scarsa sicurezza in cui versava detto tratto stradale.

Ricordiamo, che proprio per garantire la pubblica sicurezza ed in particolare per tutelare gli utenti della strada, lavoratori e studenti, detto tratto stradale è interessato dal 3 Febbraio scorso, da una ordinanza che ne vieta la circolazione ai veicoli di grande carico nelle fasce orarie interessate da maggior traffico.

Con lo stanziamento delle somme ha inizio finalmente il percorso di progettazione ed esecuzione dei lavori”.

