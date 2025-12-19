Potenza, questi precari verso la stabilizzazione: le ultime notizie

Un passo decisivo verso il superamento del precariato storico nelle agenzie regionali è stato compiuto con l’approvazione, da parte del Consiglio regionale, della legge di assestamento di bilancio.

A darne notizia è l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo, sottolineando l’importanza di un emendamento specifico che risolve una questione aperta da tempo.

L’emendamento in questione è a firma del consigliere regionale Gianuario Aliandro, il quale ha raccolto con prontezza la sollecitazione dell’assessore Cupparo per fornire una risposta concreta ai lavoratori interessati e garantire la piena operatività dell’Arlab (Agenzia Regionale Lavoro Basilicata), ente che opera in stretta sintonia con il Dipartimento Sviluppo Economico e Lavoro.

La disposizione, approvata nella seduta del 16 dicembre, chiarisce l’applicabilità della procedura di stabilizzazione (disciplinata dall’art. 3, comma 5, del DL 44/2023, convertito nella legge 74/2023) anche agli Enti strumentali regionali.

Grazie a questo intervento normativo, l’Arlab potrà finalmente procedere alla stabilizzazione dei dipendenti a tempo determinato, riconoscendo ufficialmente le competenze acquisite negli anni dai lavoratori, il possesso di specifici requisiti di servizio e il prezioso contributo assicurato costantemente per il funzionamento dei servizi all’impiego.

Per l’Assessorato e per l’Agenzia – come sottolineano congiuntamente l’assessore Francesco Cupparo e la direttrice dell’Arlab, Maria Rosaria Sabia – questo passaggio non rappresenta un mero atto tecnico, ma la volontà politica di chiudere una stagione di incertezza.

Sottolinea Cupparo:

“La stabilizzazione del personale è un obiettivo prioritario.

Rappresenta un fattore essenziale per garantire la continuità operativa dell’Agenzia, valorizzare le professionalità interne e favorire il pieno coinvolgimento dei lavoratori nell’attuazione delle funzioni istituzionali, a beneficio di tutto il territorio regionale”.

Con l’approvazione di questa norma, la Regione Basilicata consolida il percorso di rafforzamento delle proprie strutture amministrative, puntando sulla stabilità del lavoro come leva di efficienza e motivazione.