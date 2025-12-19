Troppi morti sul lavoro, a Potenza “L’Albero della sicurezza”. Ecco dove sarà allestito

La Direzione regionale Inail Basilicata partecipa all’iniziativa del Movimento Lavoratori di Azione Cattolica di Potenza (MLAC) riguardante “L’albero della Sicurezza”.

Vicino alla centralissima sede del Comune di Potenza, in Piazza del Sedile, sarà allestito un albero di Natale stilizzato, realizzato mediante l’utilizzo di elmetti di protezione da lavoro collocati su una rete metallica di cantiere.

Un segno simbolico ed immediato, un invito a non abbassare mai l’attenzione, a prevenire e proteggere la vita di lavoratori e lavoratrici, evocando ogni casco la fragilità ed il valore di ogni persona.

Il luogo di allestimento dell’albero è volto a favorire massima visibilità e coinvolgimento rispetto alla sicurezza, valore imprescindibile e dovere verso ogni persona che lavora.

Martedì 23 dicembre, ore 12,30, presso la Sala dell’Arco del Comune di Potenza è prevista la presentazione dell’iniziativa.