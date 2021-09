Primo premio per l’artista lucano Mastroberti al più importante evento d’arte contemporanea in Italia! Complimenti

Allo scultore Mastroberti il Primo Premio della Biennale Internazionale d’arte contemporanea di Fondi per la sezione scultura.

Pier Francesco Mastroberti, lucano di nascita e salernitano di adozione, ha vinto il primo premio, per la sezione scultura, alla prima edizione della Biennale d’arte contemporanea di Fondi (LT).

L’evento si è svolto a Fondi nel Chiostro di San Domenico – Largo Luigi Fortunato il giorno 29 Agosto 2021 ed ha riunito gli artisti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero.

Si tratta di uno dei più importanti eventi d’arte contemporanea d’Italia svoltosi in estate e durato dal 17 Luglio al 29 Agosto 2021.

MASTROBERTI ha realizzato con la tecnica della cera persa una scultura raffigurante il mito di Orfeo e Euridice.

L’artista coglie il momento in cui Orfeo, incredulo, salendo dagli Inferi, non riesce a superare la tentazione di guardare la sua sposa e si gira per assicurarsi che lo segua.

Lo scultore rappresenta l’attimo di disperazione in cui Orfeo si gira e perde Euridice per sempre.

Ecco una foto di Orfeo e Euridice, Bronzo (16×11) x65x11 cm 1999 e altri capolavori dell’artista.

