Rinascita per i nostri splendidi Laghi di Monticchio: finanziamenti per il loro recupero e valorizzazione! Ecco le ultime notizie

I Laghi di Monticchio si sono classificati al sesto posto della nona edizione del censimento nazionale “I Luoghi del Cuore FAI nel 2018” e sono stati selezionati come luogo virtuoso per ricevere finanziamenti da parte del FAI per la loro valorizzazione, recupero e riqualificazione.

Per spigare i dettagli di questa iniziativa si terrà domani, alle ore 10:30 presso la Sala Interviste del palazzo della Giunta regionale, una conferenza stampa alla quale parteciperanno l’ Assessore all’Ambiente – Gianni Rosa, il Capo Delegazione FAI Potenza – Lidia Pantone e il Commissario dell’Ente Parco Regionale del Vulture – Francesco Ricciardi.