Stellantis ha immatricolato a Settembre 41,6% auto in meno: “È una situazione allarmante”! Ecco tutti i dati

Stellantis ha immatricolato a Settembre 2021 33.330 auto, il 41,6% in meno rispetto a Settembre 2020.

La quota scende quindi dal 36,5% al 31,7%.

Rispetto ai nove mesi dell’anno in corso, in totale le immatricolazioni del gruppo sono state 445.957, in crescita del 20,1% sullo stesso periodo del 2020 e la quota è al 38,3% a fronte del 38,4%.

Così Adolfo De Stefani Cosentino, Presidente di Federauto (la Federazione dei concessionari auto) commenta i dati nazionali sulle immatricolazioni di Settembre:

“L’affondo di Settembre è allarmante e dimostra come siamo ancora lontani dai volumi pre-pandemia; ad agitare le acque, in questi mesi, concorrono l’intermittenza degli incentivi e i problemi connessi alla carenza dei semiconduttori nelle supply chain di tutto il mondo.

Ma navigare a vista, senza un chiaro piano strutturale di medio-lungo periodo per sostenere gli acquisti di veicoli a impatto zero e a basse emissioni di CO2, ci espone a notevoli rischi.

Serve adottare una politica diversa per raggiungere gli ambiziosi obiettivi nazionali ed europei e non quella suggerita dalle misure emergenziali”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)