Potenza: la Questura invita a non recarsi presso i seguenti Uffici “Se non per comprovata urgenza”! I dettagli

La Questura di Potenza comunica:

“Considerate le recenti prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica del coronavirus (Covdi-19), si invita la cittadinanza a non recarsi presso gli Uffici Passaporti e Porto d’armi, se NON PER COMPROVATA URGENZA.

Per quanto riguarda il rilascio di passaporti, le istanze potranno essere presentate, presso l’Ufficio Passaporti della Questura SOLO PREVIO APPUNTAMENTO, registrandosi sul sito internet “passaporto online” (per info: polamm.passaporti.pz@poliziadistato.it – tel. 0971334420).

Per tutte le richieste-istanze di competenza dell’Ufficio Armi ed Esplosivi, invece, il personale dell’ufficio potrà essere contattato, per qualsiasi chiarimento ed informazione, tramite l’indirizzo pec armiesplosivi.quest.pz@pecps.poliziadistato.it e/o ai seguenti recapiti telefonici: 0971334017 – 334425.

SI RIBADISCE E SI RINNOVA L’INVITO A RIMANERE NELLE PROPRIE ABITAZIONI E SPOSTARSI SOLO PER COMPROVATE ESIGENZE.

